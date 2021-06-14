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Konya'da trafik kurallarına uymayan bin 453 sürücüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin 3 gün içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan bin 453 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Konya'da polis ekiplerinin 3 gün içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan bin 453 sürücüye cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin il genelindeki denetimleri devam ediyor. 11-14 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 821 sürücüye hız sınırı ihlali, 233 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 391 sürücüye cep telefonu ile konuşmak ve 8 sürücüye alkollü araç kullanmak olmak üzere toplam bin 453 sürücüye cezai işlem yapıldı. Denetimlerde 40 araç ise trafikten men edildi.

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