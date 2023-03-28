Konya'da trafo yangını

Konya'da bir elektrik trafosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta bulunan elektrik trafosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafodan dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafodaki yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.