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Konya'da TSK ve İngiltere savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi

NATO Eğitimleri kapsamında Konya 3’ünce Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

NATO Eğitimleri kapsamında Konya 3'ünce Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi.


Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi" denildi.

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