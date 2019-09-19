Konya'da "Tükenmişliği Engellemede İyi Örnekler" konferansı

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde "Öğretmenler İçin Mesleki Tükenmişliği Engelleme Yöntemleri" isimli Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği programı kapsamında "Tükenmişliği Engellemede İyi Örnekler" konferansı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen konferansa katılan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesinin tükenmişlik sendromu ve öğrenilmiş çaresizlik olduğunu söyledi. Selvi, "Aslında hepimizin çok yetenekleri, çok bilgisi ve çok tecrübesi var, ancak bunu nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Bizim amacımız insanlarımıza o eski heyecanını yeniden kazandırmak. Bir şeyler başarabileceklerine dair inançlarını kuvvetlendirmek. Bu 'Hadi bakalım bunu yapacağız' şeklinde basit müdahalelerle değil, insanlığın neye ihtiyacı olduğunu tam olarak belirleyerek yapacağız. İnanıyorum ki üzerimizdeki sindirilmişliği, çaresizliği atacağız ve bunun öncüleri öğretmenler olacak" dedi.

Öğrencileri motive etmek için önce öğretmenlerin motive edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Selvi, "Öğretmenlerimizi kısa vadede ve uzun vadede çok değerli olduklarını inandıracak müdahaleler yapılmalı. Öğretmenlerin yaptığı bu önemli görev önemsenmeli ve belirli projelerle onlar eğitim sisteminin can damarı haline getirilmelidir" şeklinde konuştu.

Konferansa, Konya İl Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuk Üniversitesi Tıp Bilimleri Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hatice Yalçın, proje hareketliliğinde yer alan öğretmenlerden temsilciler, farklı ilçe ve farklı branşlardan 115 öğretmen ve KTO Karatay Üniversitesinden öğrenciler katıldı.