Konya'da 'Türkiye Yüzyılına Nefes' için 70 bin fidan toprakla buluştu

Konya'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla “Türkiye Yüzyılına Nefes” programı çerçevesinde 70 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Konya Orman Bölge Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde “Türkiye Yüzyılına Nefes” fidan dikim programı düzenlendi. Merkez Selçuklu ilçesinde Sarayköy Ağaçlandırma Sahasındaki programa,Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar edilen duanın ardından fidanları toprakla buluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program çerçevesinde Konya'da 31 ilçe merkezinde 31 lokasyonda 70 hektarlık alanda 70 bin fidan toprakla buluşturuldu. Öte yandan, etkinlikler dolayısıyla vatandaşlara gün boyu 42 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirilecek.

Konya Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 yılı boyunca 970 bin adet fidan dikimi yapılacağı ve tohum ekimi yoluyla da 9 milyon 400 bin adet toprakla buluşacağı belirtildi.