Konya'da “Turkuaz” Karma Seramik Sergisi açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğinde düzenlenen "Turkuaz" Karma Seramik Sergisi açıldı.

Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Turkuaz" Karma Seramik Sergisinin açılışı Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Küratörlüğünü NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mine Ülkü Öztürk'ün yaptığı serginin açılışına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

“Selçuklu Kongre Merkezi sanatın ve kültürün merkezi haline geldi”

Selçuklu Kongre Merkezinin Konya'ya kültürel açıdan çok önemli katkılar sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Böyle güzel bir sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Selçuklu Kongre Merkezi birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sanat dediğimiz zaman sadece görsel sanatlar akla gelmiyor. Burada medeniyetimizden gelen çok güzel sanat eserlerimiz var. Çini sanatı da onlardan bir tanesi. Bu konuda emek veren bütün sanatçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ziyarete gelen misafirlerimiz güzel sanat eserlerini görme fırsatı bulacak. Bundan sonraki süreçte de inşallah biz burada ev sahipliği yapmak için hazırız. Bütün sanatçılarımızın eserlerini sanatseverlerle, hemşehrilerimizle buluşturmak için gayret içinde olacağız” dedi.

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan da sergiye katılan sanatçı ve sanatseverlere teşekkür ederek, bundan sonraki dönemde de yeni sergi açılışlarının gerçekleşmesi temennisinde bulundu. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Ahmet Çaycı ise, “Fakültemiz Konya'da özellikle MEDAŞ bünyesinde mutat bir halde sergilerini devam ettiriyordu. Başkanımızla görüşmemize istinaden inşallah önümüzdeki yıldan itibaren burada da her ay bir organizasyonumuz olacak” dedi. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mine Ülkü Öztürk de, sergide 100'e yakın sanatçının eserleriyle yer aldığını ifade ederek serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi ve protokol üyeleri sergiyi gezdi. ‘'Turkuaz'' Karma Seramik Sergisi 5 Mayıs'a kadar 13.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.