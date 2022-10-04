Konya'da turnike sistemiyle otobüslerin bekleme süresi ve karbon emisyonu azaldı

Toplu ulaşımda Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla öğrenci biniş ücretlerine 5 yıldır, sivil biniş ücretlerine 3 yıldır zam yapmayan Konya Büyükşehir Belediyesi, filosunu yeni otobüslerle güçlendirirken ulaşım konforunu artırmak için de çalışmalar yapıyor. Sürdürülebilir ulaşım çerçevede duraklarda düzenlemeler yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, günlük 63 hat, bin 593 sefer ve 12 bin yolcu hareketliliğiyle Kültürpark aktarma merkezinden sonraki en büyük aktarma merkezi olan Alaaddin duraklarında da turnike sistemini hayata geçirdi. Benzer güzergaha sahip otobüs hatlarını aynı turnikede birleştirerek yolcuların alternatif hat tercihlerini kolaylaştıran turnike sistemiyle vatandaşların biniş süreleri kısalırken daha konforlu yolculuk yapma imkanı sunuluyor. Biniş ve iniş esnasında oluşan karışıklıklar yine bu sistem sayesinde ortadan kalkarken yerini güvenli ve sistematik bir ortam aldı. Büyükşehir Belediyesi trafikteki diğer sürücülere ve yayalara daha güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla Alaaddin otobüs duraklarındaki 3. peronu da iptal etti. Durakta oluşturulan turnike sistemi ve 3. peronun iptal edilmesiyle cadde boyunca oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçilirken otobüslerin durakta günlük bekleme süresi de 498 dakika daha azaldı. Bu sayede otobüslerin yakıt sarfiyatı azaltılırken, bekleme süresindeki oluşan karbon salınımı da 53 bin 351 gram daha düşerek çevrenin korunmasına da katkı sağlandı.