Konya'da ulaşıma kar engeli

Konya'yı Aksaray ve Ankara'ya bağlayan şehirler arası karayolları tüm araçlara kapanırken Antalya, Adana ve Afyonkarahisar yolları ise çekici türü araçların ulaşımına kapatıldı.

Konya'nın şehirler arası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve tipiyle yollarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya'yı Aksaray ve Ankara'ya bağlayan karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı. Konya'yı Antalya, Adana, Afyonkarahisar'a bağlayan karayolları çekici türü araçların ulaşımına kapatıldı. Konya'yı Karaman ve Isparta'ya bağlayan karayolunda da ulaşım, trafikte yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.

Emniyet yetkililerinde yapılan yazılı açıklamada, “Elverişsiz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları, şehir içi ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle duyurulur” denildi.