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Konya'da uluslararası futbol ve masa tenisi turnuvasının ödülleri verildi

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Konya’da eğitim gören uluslararası lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlediği 5.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Konya'da eğitim gören uluslararası lise ve üniversite öğrencileri arasında düzenlediği 5. Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası ile bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Masa Tenisi Turnuvasında şampiyonlara ödülleri verildi.


Konya Büyükşehir Belediyesinin farklı ülkelerden gelerek Konya'da eğitim gören öğrencilerin katılımıyla, bu yıl beşincisini düzenlediği “Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası” tamamlandı. 60 farklı ülkeden öğrencinin katıldığı turnuvada, lise kategorisinde 16, üniversite kategorisinde 34 takım mücadele etti. Çekişmelere sahne olan final maçlarının ardından lise kategorisinde Azerbaycan Kartal Takımı, üniversite kategorisinde ise Mali şampiyon olarak kupa sevinci yaşadı. Beşinci Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvasında şampiyon olan takımlara kupa ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.


Öte yandan, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Masa Tenisi Turnuvası'nda da Ali Askar şampiyon oldu. Ali Askar ve ilk dörde giren uluslararası öğrenciler de ödüllerini aynı törende aldı.

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