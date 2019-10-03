Konya'da Uluslararası Tarım ve Çevre Konferansı (ICSAE-6) başladı

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı bilimsel katkılarıyla 3-5 Ekim arasında düzenlenen ve Konya'da 2'si gerçekleşen 6. Sürdürülebilir Uluslararası Tarım ve Çevre Konferansı (ICSAE-6) düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi Mithat Direk, “Sizleri uluslararası bir camiada hep birlikte görmek beni gerçekten çok mutlu etti. İlkini Endonezya'da başlattığımız Sürdürülebilir Tarım ve Çevre Sempozyumunun devamı 6'ncısını Konya'da tekrar 2. kez yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki konferanslar çok daha güzel olacak. Kısaca bilgi vermek gerekirse 18 farklı ülke yaklaşık 100 civarında yabancı konuk, Türkiye'den 100 civarında katılım var. Bu 100 civarı katılımcı içerisinde 25 farklı üniversite, 5 farklı kurum var. Tarım gerçekten sürdürülebilir bağlamda önem kazanan bir kavram. Eğer sürdüremezseniz gelecekte bir sıkıntı çekilebilir. Bu nedenle tarımı sürdürülebilir boyutlarda tartışmak, çevreyle beraber ilişkilendirmek ve birlikte değerlendirmek büyük önem arz ediyor. Tarımı çevreden, çevreyi tarımdan ayırmak neredeyse mümkün değil. Çünkü çevre kirlendikçe tarım zorlaşıyor. Tarımın daha iyi olabilmesi çevre şartlarının daha iyi olmasıyla eş orantılıdır. Hepiniz bu işe gönül verdiniz, katıldığınız için teşekkür ederim. Tekrardan Konya 'ya dünyanın merkezine hoş geldiniz” şeklinde konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 6. Sürdürülebilir Uluslararası Tarım ve Çevre Konferansının Selçuk Üniversitesinde oluyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Selçuk Üniversitesi yaklaşık 80 bin öğrencisi, 3 bin akademisyeni, 5 bin civarında da çalışanlarıyla beraber büyük bir aileyi temsil ediyor. 44 yıldır var olan mazisini getirmiş olduğu tecrübe ile sadece bölgedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini değil, bölgenin kalkınmasına ve bölgesel kalkınmaya verdiği destekle de önemli bir hususu yerine getirmeye çalışıyor. YÖK'ün (Yüksek Öğretim Kurumu) yeni olgusuyla ortaya koymuş olduğu stratejilerde eğitim ve öğretim faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar da araştırma üniversiteleri arasında Selçuk Üniversitesi de bulunuyor. Bu vesileyle hem bölgesel kalkınmanın hem de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Selçuk Üniversitesinde Ziraat Fakültemiz dünya sıralamalarında ilk 300'ün içerisinde bulunan önemli fakültelerden bir tanesidir. Türkiye öncelikli alanların başında ve dışarıya en fazla para yatırdığımız kısımlardan; birincisi yakıtlar, ikincisi olarak da tarım ürünleri gelir. Değişen iklim çerçevesinde yeni oluşacak tarımsal desenleri belirleyebilme, sürdürülebilir bir tarımın özeliklerini ve çevreyi oluşturacağı bu etkinin konuşulacağı sempozyumun hem ülkemiz hem de bütün katılan ülkeler adına verimli ve güzel geçmesi temennisiyle katılan bütün arkadaşlarımıza saygılarımızı sevgilerimiz sunuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Moderatör Pakistan Poonch Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Dr. Abdul Hamid'in konuşmacılara sıra vermesiyle konferans başladı. 3-5 Ekim arasında sürecek olan program soru cevap şeklinde devam etti.

Konferansa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, KOP Başkanı İhsan Bostancı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi Mithat Direk, Pakistan Poonch Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Dr. Abdul Hamid, Dr. William Bleam, Dr. Ferdouse Islam, Dr. AKM Quamruzzaman, dekanlar, kurum temsilcileri, konuşmacılar ve öğrenciler katıldı.