Konya'da, uluslararası tıp öğrenci kongresi başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Selçuk Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü ve Avicenna Bilim Topluluğu tarafından “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları“ başlığı altında “Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi” düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde başlayan ve 28 Nisan'a kadar devam edecek kongrenin açılışına Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, SÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, Avicenna Bilim Topluluğu Başkanı Mehmet Oruç, Avicenna Bilim Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. İlhan Çiftci, Kongre Başkanı Vesile Metin ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kongrede Türkiye'de geliştirilmiş ilk ilaç Ankaferd Hemostat'ın mucidi Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, “Tıbbın Geleceği: Gen Terapileri ve CRISPR” konusu ile Dr. Cihan Taştan, “Çağımızın Sorunu Bağımlılık” konusu ile Yeşilay Eski Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman gibi isimlerin yanında, “Türkiye'de Fetal Programlama”yı anlatacak Dr. M. Abdelmalwa ve Neonatal Asfiksi sunumu ile Dr. Laila Obaid'in de aralarında bulunduğu alanında uzman birçok hekim yer alacak.