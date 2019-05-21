Konya'da ümmetin yetimleri kardeşlik iftarında buluştu

Mevlana Meydanında düzenlenen iftar programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her Ramazan'ın 15'inde olduğu gibi yine bir kardeşlik iftarında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kardeşlik sofralarında farklı coğrafyalardan binlerce kişinin bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, “Yetimin milleti, rengi, ırkı sorulmaz. Bütün yetimler bizimdir. Ne mutlu yetimlere kefil olup da cennette Peygamber Efendimizle birlikte olanlara” ifadelerini kullandı.

Adeta bir açık hava yetimhanesi haline gelen dünyada UNİCEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) rakamlarına göre yaklaşık 200 milyon yetim bulunduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Bu rakamlara dahil edilmeyen 52 ülkeyi de katarsak 400 milyona yakın çocuğumuz yetim, öksüz ve terk edilmiş. Bizler yetim bir Peygamberin ümmetiyiz. Çocuklara ve yetimlere çok fazla önem vermiş olan alemlere rahmet Efendimiz bizlere yetimlere sahip çıkmamızı, onlara hamilik yapmamızı öğütlüyor. Tabii ki iyiliğin bir günü olmaz. Ancak ilan edilen Yetimler Gününü yetim kardeşlerimiz için farkındalık oluşturmak, onları Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde gündeme taşımak ve yüzlerini güldürmek için bir vesile olduğunu düşünüyoruz. Bir şefkat ve merhamet şehri olan Konyamızda yetimlerin derdini kendi derdimiz olarak görüyor, yetimlerimizle paylaşmak ve onların yüzünü güldürmek için çaba göstermeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Konya'yı daha güzel bir geleceğe taşımak için hep birlikte çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Bugün özel olarak ilgilenmemiz gereken kardeşlerimizle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bizim için özel bir gün. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan'ın birliğini, beraberliğini ve bereketini hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, yıllardır devam eden bu iftar geleneğinin güzel bir gelenek olduğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, “Her Ramazan'ın 15'inde sizlerle birlikte buluşuyoruz. Hep birlikte inşallah sağlık ve mutluluk içinde bayrama da kavuşturmasını Rabbimden diliyorum. Ramazan'ı Konyamızda huzur içinde böyle güzel ortamlarda idrak ediyoruz” şeklinde konuştu.