Konya'da uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelinin evinde yapılan aramada 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı öne sürülen Keziban Ö.'yü (34) ihbar üzerine takibe aldı. Polis ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Keziban Ö.'nün Yeni Mahallede bulunan evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Keziban Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.