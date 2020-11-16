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Konya'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 612 adet uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi.

Konya'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 612 adet uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalar devam ediyor. Kent genelinde yürütülen denetimlerde 612 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait mermi ile fişek, 1 adet kılıç ve 1 adet balta ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

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