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Konya'da uyuşturucu hap ve kaçak akaryakıt operasyonu

Konya’da narkotik polisinin operasyonunda 16 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, KOM ekiplerinin çalışmalarında 28 bin 400 litre kaçak ve karışımlı akaryakıta el konuldu, 5 adet tarihi eser yakalandı.

Konya'da narkotik polisinin operasyonunda 16 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, KOM ekiplerinin çalışmalarında 28 bin 400 litre kaçak ve karışımlı akaryakıta el konuldu, 5 adet tarihi eser yakalandı.


Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde suç ve suçlularla mücadelesi devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcılarının yakalanması ve zehir tacirleri tarafından piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik polisinin çalışmaları sonucunda 16 bin 800 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.



28 bin 400 litre akarkayıt, 5 adet tarihi eser yakalandı


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamındaki suçlara yönelik yapılan çalışmaları kapsamında bir araçta arama yaptı. Aramada kaçak ve karışımlı olduğu tespit edilen 28 bin 400 litre akaryakıta el konuldu.


Öte yandan, Taşkent ilçesinde 2 ayrı ikamette yapılan aramada 5 adet tarihi eser ele geçirildi.


Olaylarla ilgili 6 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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