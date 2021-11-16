Konya'da uyuşturucu operasyonları: 53 gözaltı

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 53 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu tacirlerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekipleri, 8-15 Kasım tarihleri arasında bir çok adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 385 gram metamfetamin, 604 gram eroin, 444 adet uyuşturucu hap, 374 gram esrar maddesi, 506 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunların yanı sıra uyuşturucu ticaretinde kullanılan suç unsuru bin 975 TL , 2 adet ruhsatsız tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından haklarında işlem yapılan 53 şüpheliden 37'si işlemlerin ardından, 1 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 9 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, mahkemeye sevk edilen 6 şüphelinin ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.