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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken operasyonda 1 kilo 160 gram kubar esrarı ile hassas terazi ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken operasyonda 1 kilo 160 gram kubar esrarı ile hassas terazi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Seydişehir Konya karayolu 32. kilometresinde bir barakada uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baraka ve çevresinde arama yapan ekipler barakanın arka kısmında 1 kilo 160 gram kubar esrarı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak N.Ö. gözaltına alınırken, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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