İhlas Haber Ajansı

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbarat üzerine uyuşturucu taciri ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde C.D., M.Ü., M.K., H.S., E.D. ve A.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1,90 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi E.D.'den aldığını tespit etti. Şüphelinin evinde de arama yapan polis ekipleri, 106,50 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden E.D. ise “uyuşturucu madde satmak” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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