Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Özel Harekat polisi destekli gerçekleşen narkotik operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından bugün sabah saatlerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü desteğiyle sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 330 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, 535 adet sentetik ecza ve 105 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği, suç ve suçlularla mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi.