Konya'da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı, şüphelilerin 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 29 Mart'ta Ereğli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapanlar ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan şahıslardan 33.86 gram esrar, 54.67 gram eroin, 32.73 gram metamfetamin, 705 adet sentetik ecza hap maddesi, 9.52 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve 7 adet silah ele geçirildi. Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 17 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi savcılıkça serbest, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.