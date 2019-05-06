Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu baskınında 3 kişi gözaltına alınırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 1 kişi de yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de Hasan G. (21) isimli şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından polis ekipleri, Hasan G.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Hasan G. ile uyuşturucu satın aldığı ileri sürülen K.A. (24), K.U (24) ve hakkında hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan E.G. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden K.A. ile K.U, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken uyuşturucu sattığı tespit edilen Hasan G. ve aranması olan E.G. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.