İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sona bir hafta içerisinde “sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara” yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6.02 gram eroin, 46.97 gram toz esrar, 28 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.