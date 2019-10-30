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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 137,87 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 137,87 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Caddesi üzerindeki devriye görevi sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde toplam 137,87 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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