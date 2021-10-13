Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Narkotik ekiplerinin Meram ilçesinde yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde iki farklı adrese operasyon düzenlendi. İkametlerde ve araçta yapılan detaylı aramalarda ilk adreste bin 145 gram esrar maddesi bulunarak 1 şahıs gözaltına alındı. İkinci adreste ise 500 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 şahıs gözaltına alındı. Narkotik ekiplerince yapılan aramaların sonrasında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.