Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Konya'da polis ekiplerinin şüpheli araçlara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olaylarla ilgili 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobilinde ve evinde 40 gram esrarla çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir şüpheli ise “Kardeşim beni neden çekiyorsunuz, ben uyuşturucu satmadım hemşehrim” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehir dışından Konya'ya yapılan uyuşturucu sevkiyatının peşine düşen polis, merkez Karatay ilçesinde şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Ekipler araç içerisinde yaklaşık 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 1 adet de pompalı tüfeğin çıktığı araçtaki Ekrem Ş. ve Nevzat C. isimli şahıslar gözaltına alındı. Narkotik ekipleri bir başka çalışmada ise, Ereğli yolunda uyuşturucu madde taşıyabileceğinden şüphelenilen bir panelvan aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yaklaşık 9 kilogram eroin ele geçirdi. Araçtaki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Narkotik ekiplerinin Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesinde yürüttüğü saha çalışmalarında da dikkatten kaçmayan şüpheli bir otomobil durduruldu. Bu otomobil içerisinden yaklaşık 5 bin adet uyuşturucu hapın yanı sıra yaklaşık 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki Hakan K., Ümmü Nur K. ve Ayşegül A. ekipler tarafından gözaltına alınırken, şahısların üzerinden 1 adet tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ile 32 bin lira suçtan elde edildiği belirlenen para çıktı.

“Ben uyuşturucu satmadım hemşehrim”

Polis ekiplerinin, Hocacihan Mahallesinde Burhan K.'nin evinde ve otomobilinde yaptığı aramada ise, satışa hazır 6 parça halinde 40 gram esrar maddesi, çok sayıda uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Burhan K., adliyeye sevki sırasında muhabirlere “Kardeşim beni neden çekiyorsunuz, ben uyuşturucu satmadım hemşehrim” diyerek tepki gösterdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Ekrem Ş., Nevzat C., Hakan K., Ümmü Nur K., Ayşegül A. ve Burhan K. sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.