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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Konya’da narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 878 adet uyuşturucu hap, 525 gram kubar esrar maddesi, 66 gram plaka esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Konya'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 878 adet uyuşturucu hap, 525 gram kubar esrar maddesi, 66 gram plaka esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 20 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram, Selçuklu ve Sarayönü ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçları kapsamında, 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 878 adet uyuşturucu hap, 525,06 gram kubar esrar maddesi, 66 gram plaka esrar maddesi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, 20 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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