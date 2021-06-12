Konya'da uyuşturucu operasyonu, bomba ve uyuşturucu ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile 1 adet el yapımı fitili ateşlemeli parça ve basınç etkili bomba ve 1 adet gaz el bombası ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Ereğli İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince Ereğli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 19 şüpheli şahıs ve gruplarla ilgili olarak 12 Mart 2021 tarihinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar sonucunda 10,45 gram metamfetamin, 112,23 gram sentetik kannabinoid, 6,99 gram esrar, 0,63 gram eroin, 1 adet ecstasy, 115 adet uyuşturucu hap maddeleri ele geçirilerek şahısların uyuşturucu madde ticareti ile uğraştığı ve meslek haline getirdikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmalara devam eden polis ekipleri 8 Haziran 2021 tarihinde sabah erken saatlerde 16 şüpheliyle ilgili 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda yapılan aramalarda 1 adet el yapımı fitili ateşlemeli parça ve basınç etkili bomba, 1 adet gaz el bombası, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1,5 gram eroin maddesi, 9,8 gram metamfetamin maddesi, 21,5 gram esrar maddesi, 31,8 gram sentetik kannabinoid maddesi, 49 adet uyuşturucu hap maddesi, 11 şişe halinde kaçak içki, 64 adet basılmaya hazır halde bandrol, 5 litre etil alkol, 1 adet kaçak alkol damıtmaya yarayan aparat, 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 2 adet bomba ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs ile yanında bulunan 3 şahıs haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise dün Ereğli Adliyesine sevk edildi. 13 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.