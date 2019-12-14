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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda şahıslarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 10'u ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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