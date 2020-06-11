Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan, satan, nakleden şahıs ve gruplara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 597 kök Hint keneviri ile 3 kilo 568 gram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.