Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda kubar esrar, Hint keneviri, uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 11 kilo 160 gram kubar esrar, 3 bin 568 gram kurutulmuş Hint keneviri, 625 kök Hint keneviri ve 12.4 gram uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Operasyonda yakalanan 4 kişiye uyuşturucu ticareti yapmak, 1 yaşı küçük şahsa da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.