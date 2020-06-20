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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 gram taş eroin ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 gram taş eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahallede bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde yapılan ihbarı değerlendirerek eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 10 gram taş eroin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan S.Ç. ve oğlu ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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