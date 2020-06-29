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Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.

Konya'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan ve/veya nakleden” şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 584 gram uyuşturucu madde, 14 bin 136 adet uyuşturucu hap ve bir evin çatısına ekilmiş 258 kök Hint keneviri yakalanırken, 3 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

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