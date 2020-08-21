İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlar ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 779 gram uyuşturucu madde, 21 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalarda 3 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 5 şahıs hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gerekli yasal işlemler başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.