Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlar ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 779 gram uyuşturucu madde, 21 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalarda 3 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 5 şahıs hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gerekli yasal işlemler başlatıldı.