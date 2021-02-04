Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kilo 750 gram kubar esrar ve 293 gram kannabionid maddesi ele geçirilirken, toplam 7 şahsa işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirleri tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileriyle yaptığı müşterek çalışmalarda, kent merkezinde yüklü miktarda sentetik kannabionid satışı yapılacağı bilgisini alındı. Bunun üzerine ekipler tespit ettiği 20 FM 920 plakalı aracı Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde fiziki takibe aldı. Araçtaki şahıslar takip esnasında Ulusal Sokak üzerinde polis ekiplerini fark etti. Yaşanan kovalamaca sonucunda ekipler şahısları Parsana Mahallesi İmran Sokak üzerinde maddi hasarlı trafik kazasına karışarak yolunu kesti. Araçta bulunan 3 şahıstan 2'si aracı terk ederek kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar gece karanlığından yararlanarak izlerini kaybettirdi. Araçta bulunan 1 şahıs yakalanırken, şahısların kaçış güzergahlarında yapılan aramada; 128 gram sentetik kannabionid maddesi ele geçirildi. Daha sonra araçta yapılan aramada ise 165,6 gram sentetik kannabionid maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 250 TL para ele geçirildi. Konu ile alakalı 2 firar şahıs olmak üzere 3 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Otomobilden 12 kilo 750 gram esrar çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında başka bir otomobilde de kubar esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak uygulama noktasında bir araçta arama yapıldı. Aramada 12 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı 4 şahsa, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.