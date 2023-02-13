Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir Narkotik Şube ekipleri gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, Akşehir'e çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde aldığı istihbarı bilgiler üzerine tespit edilen 3 araçta arama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 80 gram esrar, 13 sentetik ecza, 3 gram metamfetamin, bir miktar eroin ile bin 500 TL suç geliri para ele geçirildi.

Suç unsurları ile birlikte araçta bulunan H.A., A.P., M.B., A.K. ve N.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büroya götürüldü. Gözaltına alınan H.A., A.P., M.B., A.K., hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken N.Y. isimli şüpheli hakkında ”uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti” suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli N.Y. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıkta sorgulamaları tamamlanan ve Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli N.Y. tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.