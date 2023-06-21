Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalar çerçevesinde İ.K. isimli şüphelinin ilçeye uyuşturucu madde getirerek satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelinin kullandığı aracı tespit eden narkotik ekibi aracı takibe aldı. 20 plakalı aracı D-300 Kara yolu uygulama noktasında durduran narkotik ve trafik ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta uyuşturucu madde kullanma aparatı olduğunu fark eden narkotik ekibi, şüphelinin üzerinde ve araçta arama yapmak için şüpheli ile birlikte aracı Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirdi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araç ve şüphelinin üzerinde narkotik ekibi tarafından yapılan aramada 14 gram metamfetamin, 1 adet esrarlı sigara ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araç sürücüsü şüpheli İ.K. gözaltına alındı. Hakkında “Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticaretinden” işlem yapılan İ.K. adliyeye sevk edildi.