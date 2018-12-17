Konya'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

Konya'nın Ereğli ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, ilçede torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 6 olan gözaltı sayısı 1 şüphelinin daha eklenmesiyle 7'ye yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.