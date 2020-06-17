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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Konya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu hap ve maddeler ele geçirilirken, 10 kişi yakalandı.

Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu hap ve maddeler ele geçirilirken, 10 kişi yakalandı.


Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 bin 358 captagon hap, bin 211 gram esrar ile 28.7 gram metamfetamin yakalanırken, 1 hassas teraziye de el konuldu. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapmak veya nakletmek suçundan 3 kişi, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda da 7 kişi yakalandı.

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