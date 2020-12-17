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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde, narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.


Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin son 1 hafta içerisinde sokak satıcıları, kullanıcıları, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yürüttüğü çalışmalarda 8 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan toplamda; 45.42 gram eroin, 2 kilo 602 gram esrar, 1.22 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak, Ereğli cezaevine gönderildi.

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