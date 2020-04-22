Konya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, iki gün önce uyuşturucu satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda düzenlenen operasyonda Y.S, V.E.P., Y.U., R.A., Y.E., S.E., K.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarında ise, 71 fişek esrar maddesi (54 gr), 22 adet uyuşturucu hap maddesi, 2 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.