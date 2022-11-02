Konya'da uyuşturucu satıcısı kuaför yakalandı

Konya'da narkotik polisi tarafından bir kuaföre yapılan operasyonda 140 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gelen bazı müşterilere uyuşturucu sattığı tespit edilen kuaför tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyetinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesinde bulunan bir kuaförü takibe aldı. Şüpheli kuaförün iş yerinde uyuşturucu bulundurduğunu ve gelen bazı müşterilere satış yaptığını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli T.B. yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde detaylı arama yapan polis ekipleri 140 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi. Daha önceden de cinsel taciz, kasten yaralama, oto hırsızlığı gibi hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.