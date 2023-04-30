Konya'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde polis ekiplerin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gençleri zehirlemek isteyen sokak satıcısını ikametinde uyuşturucu madde paketlerken suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda daha önceden uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suç kaydı bulunan sokak satıcısı M.E.'yi takibe aldı. Şahsın şehir dışından getirerek piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisi edinen ekipler, şahsı yakalamak için ikametgah adresine operasyon düzenledi. Cihanbeyli ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan adrese yapılan operasyonda M.E. piyasaya sürmek için uyuşturucu maddeleri küçük paketler halinde hazırlarken suç üstü yakalandı. İkamette yapılan detaylı aramada, 110 gram metamfetamin maddesi, 170 adet uyuşturucu hap maddesi, 2 adet skunk bitkisi ile bir adet hassas terazi ele geçirilerek el konuldu. Daha önceden hakkında kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık gibi pek çok suçtan kaydı bulunan M.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.