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Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Konya’da uyuşturucu satışı ve sevkıyatı yapıldığı iddia edilen 8 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Konya'da uyuşturucu satışı ve sevkıyatı yapıldığı iddia edilen 8 kişi polis operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirlediği torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarını bir süre takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, kentin farklı noktalarında yaptığı çalışmalarla İzmir'den geldiği tespit edilen kamyonda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Sahur vaktinde kamyonu uygulama noktasında durdurarak araçta narkotik köpeği OSCAR ile arama yapıldı.


Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine gizlenmiş 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü R.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphe üzerine durdurulan 34 MM 7328 plakalı araçtan indirilen T.A., A.E., A.E.H., A.E. ve M.R.M.'nin davranışlarından şüphelenen polis, araçta yapılan aramada 167 gram toz uyuşturucu ile 650 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Buradaki çalışmaların ardından kentin farklı 2 adresinde belirlenen uyuşturucu tacirlerine yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken, 88 adet hap ile 17 parça halinde 7 gram toz uyuşturucu ele geçirildi.

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