Konya'da uyuşturucu ve kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi

Konya'da polisin denetimlerinde 1 kilo 220 gram sentetik kannabinoid, 100 adet uyuşturucu hap, 3 bin 335 adet kaçak tıbbi ilaç ve silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Narkotik ekipleri 18-22 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin çalışmalarında 1 kilo 220 gram sentetik kannabinoid, 100 adet uyuşturucu hap, 4 bin 500 TL suç unsuru para, 3 bin 335 adet kaçak tıbbi ilaç, 17 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 28 şahıs gözaltına alınarak işlem yapıldı. Öte yandan, yapılan denetimlerde hırsızlık, yağma ve çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs da yakalandı.