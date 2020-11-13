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Konya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

KONYA (İHA) – Konya’da polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, uyuşturucu madde, kaçak sigara, nargile tütünü, gümrük kaçağı ürün ve cep telefonu ele geçirildi.

KONYA (İHA) – Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında, uyuşturucu madde, kaçak sigara, nargile tütünü, gümrük kaçağı ürün ve cep telefonu ele geçirildi. 28 kişiye işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, 230 gram uyuşturucu madde, 93 adet uyuşturucu hap, 572 paket kaçak sigara, 5 bin 400 gram nargile tütünü, 642 adet gümrük kaçağı ürün, 29 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız tüfeğe de el konuldu. Bu suçlarla ilgili 28 kişiye işlem yapılırken gasp, hırsızlık, fuhuş ve çeşitli suçlardan aranan toplam 37 şahıs yakalandı.

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