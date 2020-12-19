Konya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında; yüklü miktarda uyuşturucu madde, kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi. Aramalarda, 10 adet ruhsatsız silah ele geçerken, çeşitli suçlardan aranan 16 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa ve uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde Akşehir ilçesinde yapılan denetimlerde, 1 kilo 525 gram uyuşturucu madde ve bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında, 61 kilo 250 gram kaçak nargile tütünü, 444 adet kaçak gıda maddesi, 127 adet elektronik sigara cihazı ve likidi, 17 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 28 kişiye işlem yapılırken, hırsızlık, fuhuş ve çeşitli suçlardan aranan 16 kişi de yakalandı.