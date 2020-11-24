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Konya'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 1 adet hassas terazi, 123.19 gram sentetik kannabinoid, 28 adet uyuşturucu hap maddesi, 1.08 gram metamfetamin ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretinden kazanılan 100 TL paraya el konuldu. Polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 3'ü “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak Ereğli Cezaevine gönderildi.

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