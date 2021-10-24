Konya'da vatandaşlar Cumhuriyet koşusunda bir araya geldi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Koşusunda bir araya geldi.

Konya Valiliğinin organizasyonunda Meram Belediyesi ve Konya Gençlik Spor İl Müdürlüğünün işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Meram Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen etkinliğe Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Konya Şube Başkanı Remzi Ay ve her yaştan vatandaş katıldı. Yarışın startı Meram Belediyesi önünden protokol üyeleri tarafından verilirken, katılımcılar 7.3 kilometrelik koşuda dereceye girebilmek için ter döktü. Hafta sonunu sporla değerlendirmek üzere yarışa çocuklarıyla birlikte gelen aileler renkli görüntüler oluşturdu.

“Güzel havada eğlenceli bir hafta sonu etkinliği oldu”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Spor, hayatımızın bir parçası olmalı. Meram'da sürekli spor yapan hemşehrilerimiz bugün de yarışmaya katılarak renkli bir gün geçirdiler. Konya Valiliğimizin organizasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak yarışları gerçekleştirdik. Çok güzel bir havada hafta sonu için eğlenceli bir etkinlik oldu. Yoğun bir katılımın olması bizleri ayrıca mutlu etti. Bu etkinlikleri daha çok hemşehrimizin katılımıyla her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz etkinliklerle ‘Yaşam Boyu Spor' anlayışının 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin hayatında yer almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızı spora teşvik etmeyi amaçladık”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise, bu yıl ilk kez Cumhuriyet Koşusu adı altında bir etkinlik düzenlediklerini kaydederek, “Salgın sürecinde vatandaşlarımız evlerinde kalmak durumundaydı. Bizler de vatandaşlarımızı spora teşvik etmeyi amaçladık. Konya'da tüm kurumlarımızla sporun altyapısını oluşturmaya çalışarak organizasyonlar düzenliyoruz. Meram Belediyemizin koordinesinde güzel bir havada koşu etkinliğimizi düzenledik. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek. Etkinliğimize büyük katkı veren Meram Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum. Etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sporla dolu bir yaşam diliyorum” dedi.

Kadın ve erkekler ayrı olmak üzere 11 farklı yaş kategorisinde gerçekleşen yarışlarda dereceye girenler protokol üyeleri tarafından madalyalarla ödüllendirildi.