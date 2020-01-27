İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da yaban hayvanları için kar üzerine yem bırakıldı

Konya’da kış şartları nedeniyle yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 7 bin 300 kilogram yem bırakıldı.

Konya'da kış şartları nedeniyle yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya 7 bin 300 kilogram yem bırakıldı.


Konya'da yoğun kar yağışı ve soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parkalar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bozdağ Yaban Koyunu Üretme Yeri ve civarlarında, hayvanlarının beslenme zorluğu çekmemeleri için 7 bin 300 kilogram yem tabiata bırakıldı. Ekipler tarafından yemler bırakılırken, hayvanların kar üzerinde rahatça bulabileceği yerler tercih edildi. Öte yandan, bu tarz yemleme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.