İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da yağmur duası yapıldı

Kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yağmur ve kar yağışının olmaması ve yaşanan kuraklık sebebiyle Konya’da yağmur duası yapıldı.

Kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yağmur ve kar yağışının olmaması ve yaşanan kuraklık sebebiyle Konya'da yağmur duası yapıldı.


Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle öğle namazı sonrası Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonunda Musalla Namazgahında yağmur duası yapıldı. Namazgahta toplanan vatandaşlar yağmur duasının ardından namaz kıldı.


Konya'da son yılların en kurak kışının yaşandığını ifade eden Konya STK Platformu Başkanı Adem Ceylan, “Şuanda da çok güneşli bir gündeyiz. Güneşli günler bir yandan güzel gibi görünse de tarım açısından, canlıların yaşamı açısından, toprak açısından, yer altı suları açısından çok olumsuz bir seyir ifade ediyor. Dolasıyla biz de bu kuraklığın son bulması için toplandık. Halkımızı duaya, namaza davet ettik. Topluca istiğfar edeceğiz, Rabbimize yöneleceğiz” şeklinde konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.